Selçuk Aslan, Yığılca Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Batı Karadeniz Bölgesinin en büyük mağarası olan Yığılca Sarıkaya Mağarasına gezi etkinliğine iştirak etti. Sefer DEMİR / haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Aslan'a Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Yığılca Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İl ve İlçe Protokolü, Öğrenciler ve Vatandaşlar da eşlik etti.

Aslan, yaptığı açıklamalarda; "Sarıkaya Mağarası'nın Karadeniz Bölgesi'nin en büyük mağarası olmasının yanı sıra içinden nehir akan ve şelalesi olan mağara özelliğine sahip olduğunu ifade ederek, Düzce'nin en önemli turizm değerlerinden birisi olan Sarıkaya Mağarası'nın 2020 yılından itibaren yapılan çalışmalar sayesinde artık %80' ni gezilebilir hale geldi. "dedi.

öte yandan Vali Aslan, herkesi Yığılca'ya Sarıkaya Mağarası'nı görmeye davet etti.