Girişimci zihin yapısına sahip gençlerin ve çocukların yetişmesi amacıyla ilköğretimden yüksek öğretim düzeyine kadar farklı yaş grupları için eğitici ve deneyim odaklı programlar tasarlayan Genç Başarı Eğitim Vakfı, Van ve İzmir’in ardından bu kez de Denizli’de GençBizz Girişimcilik Zirvesi’ni düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - GençBizz Girişimcilik Zirvesi; girişimci zihin yapısına sahip gençlerin ve çocukların yetişmesi amacıyla ilköğretimden yüksek öğretim düzeyine kadar farklı yaş grupları için eğitici ve deneyim odaklı programlar tasarlayan Genç Başarı Eğitim Vakfı önderliğinde, Denizli Ticaret Odası işbirliğiyle 30 Nisan Salı günü Pamukkale Üniversitesi’nde 352 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Denizli’de gerçekleşen Girişimcilik Zirvesi’nin açılış konuşmalarını Denizli Ticaret Odası Başkanı Melek Sözkesen Kartay, Pamukkale Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın, Denizli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Temel ve Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören yaptı.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören, Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi ve Keyo Dijital Solutions Kurucu Ortağı, Mustafa Kemal Sözkesen moderatör olarak yer aldı. ‘Genç Başarı Mezunları Anlatıyor’ panelinde Türk İşi Minimalizm Kurucusu, Yazar İçerik Üreticisi, Hale Acun Aydın ve Koç Finans İş Analisti Hazar Soylu ve Arcode Digital Kurucusu Avni Bilal Demirtaş, “Girişimcilik & Yatırımcılık” panelinde Yapay Zeka Girişim Fabrikası Büyüme Direktörü Kübra Boz Binzat, Avukat ve Girişimci Ender Varlık, Galakticos E-spor Takım Başkanı Murat İsen, Sadık Ventures Kurucusu Canberk Mersin,Geleceğin Meslekleri ve İş Yaşamında Gençler“ panelinde ING Bank Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Komitesi Başkanı Semra Kuran, Orhan Holding İnsan ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı &İcra Komitesi Üyesi Evrim Bayam ve ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı gençlerle buluştu.

Denizli Ticaret Odası iş birliği ile 30 Nisan’da 12.00-16.00 saatleri arasında Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok, Melek Sözkesen Konferans Salonu’nda gerçekleşen heyecan verici zirvede Denizli’de ki GençBizz’li gençler bir araya geldi.