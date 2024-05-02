Zirvenin açılışında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşurken, 2 gün süren etkinliğe Türkiye ve dünyadan 1.500’ün üzerinde üst düzey isim katıldı.BURSA (İGFA) - İş ve ekonomi dünyasının kalbinin attığı UEZ Sapanca 2024 bu yıl 25-28 Nisan tarihleri arasında "Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zekâ Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek" temasıyla Sapanca’da düzenlendi.

2012 yılından bu yana Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen UEZ Sapanca 2024 bu yıl da Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı.

Ana sponsorluğunu Uber’in üstlendiği UEZ Sapanca 2024’te 2 gün boyunca 14 panel düzenlendi. Panellerde 72 konuşmacı yer alırken, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 1.500’den fazla katılımcı zirveye kaydolarak panelleri takip etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen Zirve ayrıca uludagekonomizirvesi.org adresi üzerinden de canlı ve online olarak takip edildi.

Zirvenin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarına dair önemli mesajlar verdi.

UEZ Sapanca 2024’ün açılış konuşmalarını Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ile Uber Başkan Yardımcısı, Mobilite EMEA Bölgesi Genel Müdürü Anabel Calderon Diaz gerçekleştirdi.

ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ’NDE 2 GÜN BOYUNCA 14 PANEL DÜZENLENDİ

“Dijital Dönüşüme Öncülük Etmek” başlığıyla düzenlenen zirvenin ilk panelinde Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı / 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik moderatörlüğü üstlendi. Panelin sponsoru, zirvenin de ana sponsoru olan Uber oldu. Panelde, Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, META Birleşik Krallık, Kuzey Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Derya Matraş, Vodafone Türkiye CEO Engin Aksoy ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin konuşmacı olarak yer aldı.

GELECEKTEKİ BEKLENTİLER MASAYA YATIRILDI

Şölen Çikolata’nın sponsor olduğu ikinci panel “Yeni Global Düzende Büyüme Fırsatları” başlığıyla düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Denizbank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş üstlendi. Şölen İcra Kurulu Başkanı Erdoğan Çoban, Mediterra Capital Management Limited Kurucu Ortağı Ahmet Faralyalı, LC WAIKIKI Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Sarkuysan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ve Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu panelde konuşma yaptı.

“Global Ekonomi İçin Yeni Bir Gelecek Arayışı” başlığıyla düzenlenen üçüncü panelin sponsoru HSBC olurken, moderatörlüğünü de HSBC Türkiye CEO’su Selim Kervancı yaptı. Panelistler, HSBC Global Baş Ekonomisti Janet Henry, Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı ve Finansal Piyasalar Profesörü Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Ekonomist, Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ve Missouri Üniversitesi F. A. Hayek iktisat Tarihi Profesörü Prof. Max Gillman oldu.

Sponsorluğunu Rönesans Holding’in üstlendiği dördüncü panelin teması “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik” oldu. Doğan Holding YK Başkan Vekili Agah Uğur’un moderatör olduğu panelde konuşmacılar arasında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay yer aldı.

Eksim Holding sponsorluğunda gerçekleşen beşinci panelin teması “21’inci Yüzyıl İçin Sürdürülebilir İş Modelleri ve Stratejiler” oldu. Panelin moderatörlüğünü Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever üstlenirken, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SKD Türkiye Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Fibabank Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dildar Edin, TSKB Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bilgiç, Migros Grubu İcra Başkanı Dr. Ömer Özgür Tort panelde konuşmacı olarak yer aldı.

OLİMPİYAT SPORCULARI HİKAYELERİNİ ANLATTI

UEZ Sapanca 2024’ün “Paris 2024 ve Sporun Gücü” başlığıyla düzenlenen altıncı panelinin sponsoru P&G oldu. Panelin moderatörlüğünü P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu yaptı. Panelin konuşmacıları şu isimlerden oluştu: Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı ve TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Türk Milli Paralimpik Yüzücü Koral Berkin Kutlu, Olimpik Milli Atlet Salih Korkmaz.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALDI

UEZ Sapanca 2024’ün açılış kokteylinin sponsoru ArsaVev oldu. ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, sektöre dair bir konuşma yaptı. Zirvenin ilk günü akşamında bir gala yemeği gerçekleştirilirken, yemeğin ardından katılımcılar Türkiye'nin güçlü kadın seslerinden Nükhet Duru ve Bengü Beker’in canlı performansları ile eğlendi.

Zirvenin ikinci günü de yoğun katılımla gerçekleşti. İkinci günün açılış konuşmasını İsveç Eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt gerçekleştirdi. Reinfeldt, dünyadaki kutuplaşmanın giderek büyüdüğüne dikkat çekerek, küresel yönetişim ile ciddi ve duyarlı liderlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

UEZ Sapanca 2024’ün ikinci gününde ilk panelin sponsorluğunu Test Education üstlendi. Moderatörlüğünü Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane’nin üstlendiği panelde, Test Education Centre Kurucusu Fulya Yalezan, Akademisyen/Yazar New York Üniversitesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, İstanbul Saint-Joseph Lisesi Müdürü Paul Georges, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti konuşmacı olarak yer aldı.

Zirvenin ikinci gününde ikinci panelin sponsorluğunu Bitexen üstlenirken, panelin konusu “Finansta Değişim Yaratan Yeni Teknolojiler ve Düzenlemeler” oldu.

Panelin moderatörlüğünü Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca yaptı. Bitexen CEO’su Alphan Göğüş, Zip Türkiye CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elgin, Papara CEO’su Emre Kenci, Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Galip Karagöz, Hepiyi Sigorta Genel Müdürü Şenol Ortaç konuşmacı olarak yer aldı.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER KONUŞULDU

İkinci günün üçüncü paneli Pasifik GYO sponsorluğunda “Gayrimenkulün Yarını: Yaşanabilir Kentler ve Mekanlar Planlamak” oldu. Panelin moderatörlüğünü yapan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici üstlenirken, Pasifik Holding CEO’su F. Nusret Dur, Özak Global Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Akfen Holding Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın, Servotel Kurucusu, Başkanı ve Yönetici Ortağı Ömer Kemal İsvan konuşmacı olarak panelde yer aldı.

ÜNLÜ AKADEMİSYENLER UEZ SAPANCA 2024’TE FELSEFE VE MODERN BİLİMİ ELE ALDI

UEZ Sapanca 2024’ün ikinci gününde düzenlenen ‘Zirvede Sohbetler’ isimli panele Jeolog ve Yazar Prof. Dr. A. M. Celal Şengör, Türk Felsefeci ve Akademisyen Prof. Dr. Ahmet Arslan katıldı. Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı’nın moderatörlüğündeki panelde Şengör ve Arslan, felsefe ve modern bilimin tarihsel gelişimini anlattı.

Zirvenin ikinci gününde dördüncü panelin sponsorluğunu BSH üstlendi. Panelin konusu “Liderlerin Gelecek Vizyonu: Yarının Şirketi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar, Yatırımlar ve Hedefler” oldu. Moderatörlüğünü Citibank Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karter’in yaptığı panelin konuşmacıları şu isimlerden oluştu: Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı FARK LABS Kurucusu Ahu Serter, BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, Akkök Holding CEO’su İhsan Gökşin Durusoy, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü.

UEZ Sapanca 2024’ün ikinci günündeki beşinci panelin konusu “Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Değiştirecek?” olurken, panelin sponsoru İş Bankası oldu.

Panelin moderatörlüğünü United Payment Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Silav yaptı.

Figopara Kurucu Ortağı Bulut Arukel, Girişimci–Yatırımcı Daniel Doll Steinberg, sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, HepsiPay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu panelin konuşmacıları arasında yer aldı.

Zirvenin ikinci günündeki altıncı panelin konusu “Girişimcilik: Yeni İşler, Trendler ve Teknolojiler” olurken, panelin sponsoru sahibinden.com oldu. Panelin moderatörlüğünü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Barış Hocaoğlu üstlendi. Panelin konuşmacıları GTECH Kurucusu ve CEO'su Mine Taşkaya, Nesine.com CEO’su Halit Gülbakanoğlu, Sipay Kurucusu Nezih Sipahioğlu, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker oldu.

MİZAH VE FİNANS BİR ARAYA GELDİ

Ekonomist Emrah Lafçı ve Stand-Up Komedi Sanatçısı Kaan Sekban, UEZ Sapanca 2024’ün kapanışında “Finansal Gülergeçerlik” panelinde bir araya geldi. Panelin sponsoru Hepiyi Sigorta oldu.

Ayrıca zirvenin ikinci gününde “Stars of Region Yarışması Ödül Töreni” düzenlendi. Girişim ekosisteminin geliştirilmesini amaçlayan yarışmada ilk 3’e giren projeler ödüllendirildi. Yarışmanın birincisi ERG Controls Yıka Kurucu Ortak Batuhan Ergör oldu. Yarışmanın ikincisi Kiralarsın Kurucu Ortağı ve CEO’su Başak Baykan olurken, Kybele’ Garden Kurucu Ortağı Fırat Alkan üçüncülük ödülünü aldı.