Gerçekleştirdiği çalışmalarla geleceğe katkıda bulunan Uludağ Elektrik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı öğrencilerle kutladı. 23 Nisan’a yönelik enerji tasarrufu ve verimlilik odaklı resimleri okul duvarlarında sergilenen çocuklar, Gölge Oyunu etkinliğinde de doyasıya eğlendi.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa hizmet verirken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Uludağ Elektrik, 23 Nisan’ı Bursa Gemlik Atatürk İlkokulu’nda çocuklarla kutladı. Etkinlik öncesi 23 Nisan’a yönelik enerji tasarrufu ve verimliliği odaklı resimler yapan çocukların resimleri okul girişinde sergilenirken Uludağ Elektrik tarafından hazırlanan tasarruf ve elektrik güvenliğine yönelik afişler de okul duvarlarına asıldı. Karagöz Gölge Oyunu ile çocuklar doyasıya eğlenirken aynı zamanda oyun sırasında çocuklara kullanılmayan elektrikli ev aletlerinin fişten çekilmesi, kullanılmayan lambaların açık bırakılmaması, açıkta duran kablolara dokunulmaması gibi hem tasarruf hem de elektrik güvenliği üzerine bilgiler verildi. Etkinlik sonrasında Uludağ Elektrik tarafından çocuklara bayram hediyesi olarak enerji temalı kitaplar dağıtıldı.

ÇOCUKLAR HEM BİLGİLENDİ HEM EĞLENDİ

Uludağ Elektrik tarafından Gemlik Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği eğlenceli anlara sahne oldu. Çocuklar gerçekleştirilen etkinliklerde bir yandan eğlenirken diğer taraftan tasarruf ve elektrik güvenliği üzerine önemli bilgileri öğrenme fırsatı buldu. Etkinliğe katılarak çocukların eğlenceli anlarına şahitlik eden Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, “Uludağ Elektrik olarak bölgemizde 5 milyonun üzerinde nüfusa hizmet veriyoruz. Dünyamızın geleceği olan çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Onlarla bir araya gelmek, onlara gölge oyunuyla beraber enerji verimliliğini, enerji güvenliğini anlatabilmek bizim için kıymetli. Bu kapsamda 23 Nisan’da çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın yapmış olduğu tasarruf temalı resimleri Gemlik Bölge Müdürlüğümüzde sergileyerek daha da görünür kılıp, bu konuya dikkat çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

Şirketin düzenlemiş olduğu etkinliğe ise Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Gemlik Atatürk İlkokulu Okul Müdürü Mehmet Bayrak ve Uludağ Elektrik yöneticileri katıldı.