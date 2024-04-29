Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye ve onlarla iç içe olmaya devam ediyor. Başkan Çiftçi, hafta sonu boyunca Çayırovalıların davetlerine ve cemiyetlerine katılım sağladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hemşehrileriyle bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Makamında ziyaretçilerini ağırlayan ve ‘Hayırlı olsun’ dileklerini kabul eden Başkan Çiftçi, hafta sonlarını da Çayırovalı hemşehrilerine ayırıyor. Bu hafta sonu ilçe sakinlerinin düğün ve sünnet cemiyetlerine katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dünya evine giren genç çiftlerin de nikahlarını kıydı. Cumartesi günü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki TOKİ İrşad Camii’nde öğle namazı sonrasında cami cemaatiyle bir araya gelen Başkan Çiftçi, buradaki Çayırovalı hemşehrileriyle sohbet etti.

“GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURUYORUZ”

Daha sonra İnci&Huzeyfe Poladova çiftinin düğün merasimine katılan Çiftçi, genç çifte bir ömür mutluluklar diledi. Pazar günü ise delikanlılığa ilk adımını atan Mustafa Yiğit Adalı’nın sünnet mevlidine katılan Çiftçi, daha sonrasında Gençlik Merkezi’ne giderek burada Çayırovalı gençlerle bir araya gelip sohbet etti. Daha sonrasında Nursima&Ersin çiftinin nikah akdini kıyan Bünyamin Çiftçi, Havva&Semih Gargın çiftinin düğün merasimine de katılım sağladı. Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizle bir araya gelmeye ve gönülden gönüle köprüler kurmaya devam ediyoruz” dedi.