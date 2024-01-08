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Başkan Yücel Yılmaz’ın önderliğinde Balıkesir’i, küçükbaş hayvan üretiminde zirveye taşımak için kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kepsut ilçesinde 81 üreticiye damızlık koç dağıttı. Kepsut’taki altıncı dağıtımını gerçekleştiren Büyükşehir, son 4 yılda ilçede toplamda 762 damızlık hayvan dağıtımı gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Tarım ve hayvancılığın Başkenti Balıkesir’de, küçük üreticiyi destekleyerek hem üretimi daha kaliteli ve verimli hale getiren hem de üreticinin katma değerini artırarak şehir ekonomisine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın önderliğinde çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Küçükbaş hayvan üretiminde kan değişiminin sağlanarak üretimde verimliliğin arttırılması ve kaliteli sürüler elde edilmesini sağlamak amacıyla Başkan Yücel Yılmaz’ın göreve geldiği günden bu yana şehre 5 adet Balıkesir Kuzusu Damızlık Üretim Merkezi kurularak buralarda üretilen damızlıklar üreticiyle buluşturuluyor.

EN ÇOK MERA ISLAHINI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Balıkesir’i küçükbaş hayvancılıkta zirveye çıkarmak için kararlılıkla çalışan Büyükşehir Belediyesi, mera ıslahında 10 bin dönümü geçerek bu konuda Türkiye’de en çok mera ıslah eden belediye konumunda yer alıyor. Kepsut ilçesinde 81 adet damızlık koçu, üreticilere törenle teslim eden Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın göreve geldiği günden bu yana ilçede altıncı kez damızlık koyun dağıtım töreni gerçekleştiriyor. Daha önceki damızlık hayvan dağıtımlarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi, Kepsut’ta toplamda 762 damızlık hayvanı üreticilerle buluşturdu.

BALIKESİR TARIM VE HAYVANCILIKTA MUTEŞEM BİR ŞEHİR

Balıkesir’in; tarım ve hayvancılık noktasında ürettiği bütün ürünlerde gerçekten muhteşem bir şehir olduğunu söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan “Mera ıslahları gerçekleştiriliyor. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dağıtılan koçların üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK ÜRETİCİYE ULAŞILIYOR

Balıkesir’in, coğrafyası çok büyük bir il olduğunu ve 20 ilçesinde 900’ün üzerinde köyü olduğunu dile getiren Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, damızlık üretim tesisinde üretilen koçlarla her geçen gün daha çok üreticiye ulaşılacağını belirtti.

“KEPSUT’UMUZUN BEREKETİ TÜM TÜRKİYE’YE YAYILSIN”

Balıkesir’in çok güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehrin tek ihtiyacının çalışmak, paylaşmak, üreteni desteklemek ve verimliliği artırmak olduğunun altını çizdi. İnsanların hedefleriyle yaşadığını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Hedefler konuldukça insana yaşam aşkı gelir, bereket artar. Çünkü odaklandığı, hedef koyduğu bir iş vardır. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize sevdalıyız. Kepsut’ta altıncı dağıtımı yapıyoruz. 81 vatandaşımıza bir önceki dağıtımda verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Koçlarımız hayırlı, uğurlu olsun. Kepsut’umuzun bereketi tüm Türkiye’ye yayılsın diyor, saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Koç dağıtım törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Teşkilat Başkanlığı Akdeniz Bölge Koordinatörü Kasım Bostan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, ilçe müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kooperatif ve birliklerin başkanları, muhtarlar ve üreticiler katıldı.