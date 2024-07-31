Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'dan acı haber geldi. Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında yaşama veda etti.ANKARA (İGFA) - Ünlü oyuncu Genco Erkal'dan acı haber geldi. Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu, pek çok eseri sahneye taşıyan usta tiyatrocu Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu resmi hesabından sabahın erken saatlerinde duygusal bir veda mesajı paylaşıldı.

https://twitter.com/DOSTLARTIYATRO/status/1818438778857324804

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanatçının vefatını sosyal medya hesabından "Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim" paylaşımıyla duyurdu.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1818526358466596891

GENCO ERKAL KİMDİR?

Genco Erkal, 28 Mart 1938, İstanbul doğumlu olup, Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusudur.

1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile "en iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.