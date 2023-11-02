Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekipler kısa sürede kontrol altına aldığı yangında kaplumbağaya bir zarar gelmeden kurtarmayı başardı. Su ile soğutulan kaplumbağa kontrol edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Söndürme sırasında bir itfaiye personeli kaplumbağanın alevlerin arasında kaldığını fark etti.

Yapılan ihbarın ardından İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti.

Sabah saatlerinde Dilovası Fatih Mahallesinde ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kocaeli İtfaiyesi Dilovası’nda müdahale ettiği yangında kaplumbağayı son anda yanmaktan kurtardı. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Dilovası’nda ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale etti. Yangından etkilenen kaplumbağa son anda kurtarılarak doğaya salındı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.