Bilecik’te yaşayan Kardelen Bolat’ın jandarma olma hayali, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’nın özel davetiyle gerçeğe dönüştü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Küçük yaşlardan bu yana jandarma teşkilatına büyük bir ilgi duyan Kardelen’in bu anlamlı isteği, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı’nın desteğiyle unutulmaz bir anıya dönüştü.

Kardelen, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen özel programla ağırlanırken, kendisine jandarma teşkilatının görevleri, çalışma düzeni ve topluma sağladığı güvenlik hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ziyaret sırasında Kardelen’e jandarma üniforması giydirilerek hayalini sembolik olarak yaşaması sağlandı.

Komutanlıkta görevli personel de Kardelen’e büyük ilgi gösterdi. Ziyaret sonunda duygu dolu anlar yaşanırken, Kardelen’in mutluluğu gözlerinden okundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin güvenlik güçlerine duyduğu ilgi ve sevgi bizleri gururlandırıyor. Kardelen’in hayalini bir nebze de olsa gerçekleştirebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Kardelen’in bu anlamlı ziyareti, jandarma teşkilatının halkla iç içe ve toplumla güçlü bağlar kurmaya yönelik çalışmalarına güzel bir örnek oldu.