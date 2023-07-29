Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı otomasyon ve yapay zeka ile hazırlanıyor. Afetlere müdahaleyi en üst düzeye çıkarmak için şehrin dijital haritası oluşturuluyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı 2. Birleşimi’nde, Büyükşehir Belediyesi’nin “Afet ve Acil Durum Hazırlık Çalışmaları” ile ilgili meclis üyelerine bilgilendirme sunumu yapıldı. Balıkesir’i deprem ve afetlere karşı dirençli bir kent haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir’de Afet Master Planı hazırlıkları sürüyor. Otomasyon ve yapay zeka sayesinde afetlere yönelik hazırlıkları ve müdahale süreçlerini en üst düzeye çıkaracak olan Büyükşehir, şehrin dijital haritasını da oluşturuyor.

BALIKESİR’İN DİJİTAL İKİZİ HAZIRLANIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin depremle ilgili çalışmalarını anlatmak üzere; Prof. Dr. İbrahim Baz, Prof. Dr. Haluk Selim ile Danışman Hüseyin Hamdi Ergün sunumlarını gerçekleştirdi. Hızlı tespit taraması, potansiyel afet risklerinin belirlenmesi, Coğrafi Veri Merkezi’ne aktarılan Balıkesir’in dijital ikizinin oluşturulması, yeni kurulacak olan Afet İşleri Dairesi Başkanlığının çalışma yönetmelikleri, ilçelerde oluşturulacak afet lojistik merkezleri ve yapılan projeler hakkında meclis üyeleri detaylı olarak bilgilendirildi.

“DEPREM İÇİN FON OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Şehirdeki binaları denetimli ve denetimsiz olarak ikiye ayırdıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Denetimli binalardan kasıt, 1999 depreminden önce çıkmış bir yasanın 2000’den itibaren uygulanmaya başlamasıdır. Yani 2000 yılından önce yapılan binalar denetimsiz kısma giriyor. 2000’den önce yapılan binaların risk alınmadan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Devlet kamu kurumlarında bunu uyguladı; okullarında, spor tesislerinde, yurtlarında, okullarında çalışmalarını tamamladı. Bizim şu an da kendi oturduğumuz evleri hızlı bir şekilde yenilememiz lazım. Balıkesir olarak fon oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

Deprem bölgesinde 36 gün çalıştığını söyleyen Başkan Yılmaz “970 kişinin enkaz altından çıkarılıp, gömülmesine şahitlik ettim. Bu işin şakası yok. Güvenmediğiniz binaya girmemeniz lazım. Mutlak bir gerçeklik var; binaları yenilemek zorundayız. Bununla ilgili birçok proje geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz projelerden biri vatandaşımızın kendi binasını yıkıp, yeniden yapmasıyla ilgili mali destek alabilmesi için fonlar oluşturma. Rezerv alanlar oluşturup, evlerini değiştirirken belediye kaynaklarından yararlanabilme, evlerini yıkanların geçici olarak kalabileceği yerlere kadar birçok çalışmamız var. Bir an önce 2000 yılı öncesinde yapılan binaların yıkılıp, yeniden yapılması lazım.” dedi.

BİR AN ÖNCE YOL ALMAMIZ LAZIM

Depremle ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Bu kaynakları internet üzerinden kamuoyuyla paylaşacağız. Bütün halkımıza sesleniyorum. Binanız 1999 öncesinde yapıldıysa, zemin etütlerine etrafındakilere bakıp, olması gerektiği kalitede olup, olmadığına bakın. Ama geçmişi çok daha fazlaysa bu binaları bir an önce yeniden yapmanın yoluna bakmak lazım. Akıl akıldan üstündür. Bununla ilgili birçok çözüm üretilebilir. 6 Şubat depremi bize bir gerçeği gösterdi. Bir an önce bu konularda yol almamız lazım.” diye konuştu.