Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nda, farklı yaş gruplarına tiyatroyu sevdirmek ve yetenekli oyuncular yetiştirmek amacıyla verilen çocuk ve yetişkin tiyatro eğitimi sona erdi. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan tarafından çocukların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine ve yaratıcılıklarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yaratıcı drama eğitimlerine ise 9 ay boyunca yüzlerce kursiyer katılım sağladı. Kursiyerler eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir törenle katılım belgelerine kavuştu.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, yaratıcı drama eğitimlerinin çocukların öğrenme sürecini eğlenceli hale getirdiğini belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak kentimizdeki farklı yaş gruplarına tiyatroyu sevdirmek için çalışırken, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı da hedefliyoruz. Erken yaşta kendini ifade etmeyi, empatiyi, iş birliğini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren, kolaylaştıran yollardan biri de yaratıcı dramadır. Yaratıcı drama eğitimlerimize katılarak belgelerini alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Eğitimlerimiz yeni dönemde de aynı şekilde devam edecek’’ dedi.

