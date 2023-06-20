Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü titiz çalışmalar ile vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun yağış nedeniyle Zeytinköy ve Ambarcık ile Aşağı Kayacık, Orta Kayacık ve Yukarı Kayacık mahallelerinde yaşayan vatandaşların tarım arazilerine gitmek için kullandığı yollar kapandı.

Yaşananların ardından vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, söz konusu mahallelerde çalışma başlattı. Ekiplerin özverili faaliyetleri sonucunda yollar yeniden kullanıma açıldı. Mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ekiplere teşekkür etti.