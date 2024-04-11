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Günler öncesinden tüm rezervasyonları dolduran Yıldız Tilbe 9 Haziran’da Beşiktaş’taki Tüpraş Stadı’nda vereceği konserin hazırlıklarını da son hızıyla sürdürüyor.

Tilbe, dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan yenilenmiş repertuarı ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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