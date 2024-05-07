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Türkiye genelinde siyasi partilerin aldığı oy rakamları ve oranlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Söz konusu kararda seçimlere katılım oranları ile siyasi partilerin aldığı oylar; İl Genel Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimleri olarak ayrıntılı liste şeklinde yayımlandı.

Bursa'da bir lisede ilginç olay

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