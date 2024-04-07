Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili kuruluşlarından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin (Türkşeker) çalışması sonucu yerli şeker pancarı tohumuna tescil alındı. ​ANKARA (İGFA) - Hem dünyanın hem de Avrupa'nın en büyük şeker pancarı üreticilerinden Türkiye'de, yerli ve milli şeker pancarı çeşidi geliştirmek için uzun yıllardır devam eden çalışmalar neticesini verdi.

Yaklaşık 30 yıl önce Türkşeker'e bağlı Şeker Enstitüsü'nde yapılan bilimsel çalışmalarla başlayan yerli şeker pancarı çeşidi geliştirme çalışmalarına son yıllarda hız verildi.

Bu kapsamda Türkşeker ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Songül Gürel ve Prof. Dr. Ekrem Gürel ile Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu ile “Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı Yerli ve Milli Şeker Pancarı Çeşitlerinin Islahı ve Tohum Üretimi" başlıklı protokol imzalandı.

Moleküler biyolojik yöntemleri kullanılarak kalite ve verimin en üst düzeyde olacağı, hastalık ve zararlılara dayanıklı yerli şeker pancarı çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik atılan adımlar sonucu Ocak 2022'de üretim izinleri alınan “Türkşeker 2023" ve “Türkşeker 2053" adlı şeker pancarı çeşitleri 4 Nisan 2024'te tescil edildi. Böylelikle her iki çeşit de Milli Çeşit Listesi'ne kaydedilmiş oldu.

Tescillenmiş çeşitlerin tohum üretimine 2024 itibariyle başlanmış olup 2025 ve sonraki yıllarda bu yerli şeker pancarı çeşitlerinin Türk çiftçisi ile buluşacağı kaydedildi.