Korna ve AVAS üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alan, ampul ve akü ürünleri ile ürün gamını her geçen gün genişleten, yüzde yüz yerli sermayeli Seger, Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.BURSA (İGFA) - Otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren yenilikçi ve yerli üretici Seger, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile iş birliği protokolü imzaladı. Ortak proje ve organizasyonların yapılmasını sağlayacak iş birliği sayesinde uzun dönem staj programları ile Seger’de hali hazırda üzerinde çalışılan ve gerçekleştirilmesi planlanan Ar-Ge, Ür-Ge ve sürdürülebilirlik projeleri için de çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Törene Bursa Uludağ Üniversitesi’ni temsilen; Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Makine Mühendisliği Konstrüksiyon Anabilim Başkanı Doç. Dr. Celalettin Yüce, UMAKİT (Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu) Ekip Yöneticisi ve Araştırma Görevlisi Mert Ali Özer, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Kumral katıldı. Seger tarafından ise Yönetim Kurulu Başkanı Selim Baykal, Yönetim Kurulu Üyesi Oya Baykal Taner, Yönetim Kurulu Üyesi Tülin Tezer, Teknik Genel Müdür Tolga Kumral, Ticari Genel Müdür Mine Tuna ve Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Eren Jale Yörükoğlu törende hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Seger Yönetim Kurulu Başkanı Selim Baykal, otomotiv sektöründe büyük bir değişimin yaşandığını belirterek, “Firma olarak biz de bu değişime hızla adapte olmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Kendi içimizde yaptığımız çeşitli Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri bulunuyor. Ancak yenilikler gün geçtikçe artıyor ve yeniliklere her zaman açık olduğumuz için teknolojiye de daha hızlı adapte olmamız gerekiyor. Üniversitenin bu anlamda bizlere kıymetli katkıları olacaktır. Değerli akademisyenlerimizle ve kıymetli Ar-Ge ekibimizle de özel projeler üreteceğimize inanıyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.

PROF. DR. FERUDUN YILMAZ “ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise araştırma üniversitesi vizyonu içerisinde üniversite-sanayi iş birliği konusuna verdikleri önemin altını çizerek, “Araştırma üniversiteleri liginde kalmak ve daha da üst sıralara çıkabilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu anlamda da Ar-Ge faaliyetlerine ve iş dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesine önem veriyoruz. Bursa gibi sanayinin son derece güçlü olduğu bir şehirde elimizin çok daha güçlü olduğuna inanıyoruz. Sahip olduğumuz teorik bilgi ve akademik donanımı, sanayicinin pratik bilgisi ile harmanlayarak güçlü projeler üretiyoruz. Bugün de Seger firması ile güzel bir protokole imza atacağız. Firma yöneticilerine ve akademisyenlerimize bu anlamda teşekkür ediyor, iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz.” açıklamasında bulundu.