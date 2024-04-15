Önceki akşam İstanbul Jolly Joker Vadi’de sahne alan Yıldız Tilbe yine tarzıyla konuşuldu. Kendi elleriyle boyayarak rengarenk bir tasarım ortaya çıkardığı ayakkabılarına uygun bir kıyafet seçen Yıldız Tilbe bir kez daha unutulmaz bir konser verdi…İSTANBUL (İGFA) - Bayram haftasında sevenleriyle sahnelerde buluşan Yıldız Tilbe son konserini önceki akşam İstanbul Jolly Joker Vadi’de verdi. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan repertuvarıyla 2 saat boyunca konuklarına müzik ziyafeti çeken Yıldız Tilbe bir kez daha unutulmaz bir geceye imza attı. Her zamanki gibi renkli tarzıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe kendi boyadığı özel tasarım ayakkabılarını giydi. Sahne kostümü de bu ilgi çekici ayakkabılara eşlik ediyordu.

Yıldız Tilbe kendisini dinlemeye gelen Elif Buse Doğan’ı sahneye davet etti. Elif Buse Doğan, sözü ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait ‘Su Olsam Sensiz Akamam’ adlı şarkıyı kısa süre önce müzik severlerle buluşturmuştu. Tilbe, bu parçayı seslendiren Elif Buse Doğan’a övgüler yağdırdı. Duygulanan Doğan, Tilbe’ye teşekkür etti.

Sahne çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yıldız Tilbe’nin 9 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda vereceği dev konserin biletleri ise hızla tükeniyor.