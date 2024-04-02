Zafer Partisi İskenderun Belediye Başkan Adayı Cengiz Kırgın, yayımladığı açıklama ile geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen seçime yönelik değerlendirmede bulundu.HATAY (İGFA) - Zafer Partisi'nin İskenderun Belediye Başkan Adayı Cengiz Kırgın, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında bir açıklama yayınladı. Zafer Partili Cengiz Kırgın, seçimlerde elde edilen sonuçları ve geleceğe yönelik planları açıkladı.



Cengiz Kırgın açıklamasında, "Evet, belki seçimi İskenderun'da kazanamadık ama bize gönül veren, destek olan herkese derin teşekkürlerimi sunuyorum. Asla pes etmeyeceğiz, mücadelemize devam edeceğiz, daha çok çalışacağız," dedi.



Kırgın, Zafer Partisi'nin, yerel seçim dinamiklerine kıyasla başarılı bir performans sergilediğini, oy oranını artıran üç partiden biri olduğunu belirtti. "Zafer Partisi, mücadele etti, ediyor ve edecek. Ancak yarın Suriyeliler veya Afganlar parti kurup özerklik istediğinde, Zafer Partisi'nin önemi daha iyi anlaşılacak," ifadelerini kullandı.



"Zafer Partisi, bu seçimde gerçekten bir kuvayi milliye hareketi olduğunu ispatladı. Oy oranına takılmadan, teşkilat üyelerimizden gelen 'mücadeleye devam' açıklamaları, makam değil, vatan mücadelesi verdiğimizi gösteriyor. Tüm teşkilat üyelerimize teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum," diyerek, parti içindeki birlikteliğe ve azme dikkat çekti.



Kırgın, "Gün doğumu ile beraber, tüm teşkilatlarımızın daha sıkı ve disiplinli çalışmalara başlayacağını duyuruyorum. Hazine desteği olmadan, kendi imkanlarımızla sokak sokak gezerek 1 milyon gibi bir oy alan Zafer Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ, büyük bir başarıya imza attı. Bu durum, kesinlikle bir başarısızlık değil, aksine büyük bir başarıdır," dedi.



"31 Mart seçimlerinde zafer arayanlar, Zafer Partisi'ne ve Ümit Özdağ'a bakmalı. Biz, sadece bir parti değil, bir 'Teşkilat'ız. Her bir gencimiz umut dolu, azimli ve kararlı. Zafer Partisi, teşkilattır!" diyerek sözlerini tamamladı.