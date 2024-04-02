İçişleri Bakanlığı'nca 55 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-10” operasyonlarında 1 ton 19 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 250 sokak satıcısı da yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 615 ekip, 1542 personel ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında İzmir, Ankara, Antalya, Samsun, Bursa, Hatay, Rize, Düzce ve Eskişehir’in de olduğu 55 ile "Narkoçelik-10” operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, operasyonda 250 zehir tacirinin 1 ton 19 kg. uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, ""Zehir tacirlerine sesleniyorum: Gençlerimizi zehirlemenize asla izin vermeyeceğiz, sizi tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.