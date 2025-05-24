Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kınık Köyü Ortaokulunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na katıldı.

Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Köy okulu olmasına rağmen Bilecik genelindeki sadece beş okulda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarlarından biri olma özelliği taşıyan bu etkinlik, öğrencilerin özverili ve yaratıcı projeleriyle dikkat çekti.

Fuarda öğrenciler tarafından geliştirilen çeşitli bilimsel projeler sergilenirken, katılımcılar ve ziyaretçiler genç bilim insanlarının heyecanına ortak oldu. Etkinlik, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve onları araştırmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Etkinliğe katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, gençlerin bilime olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadelerde bulundu: “Bugün burada, Kınık Köyü İlk ve Ortaokulumuzda düzenlenen bu anlamlı etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bir köy okulumuzun, ilimizdeki beş TÜBİTAK Bilim Fuarından birine ev sahipliği yapması, bizler için hem gurur hem de umut verici bir tablo. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, bu kadar erken yaşta bilimle iç içe olması, bizlere yarınlara dair güven veriyor.

Belediye olarak bizler de her zaman eğitimin, bilimin ve gençlerimizin yanındayız. Çünkü biliyoruz ki; eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır.

Bugün burada sergilenen projeler, sadece birer çalışma değil; aynı zamanda hayal gücünün, emeğin ve araştırmanın birer meyvesidir.

Başta okul idaremiz olmak üzere, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve destek veren tüm velilerimize teşekkür ediyorum. Bu fuarın, nice bilimsel başarının başlangıcı olmasını diliyorum. Hep birlikte daha aydınlık bir gelecek inşa edeceğiz.”

Başkan Tekin’e Kınık Ortaokulundaki ziyaretine ilçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci’de eşlik etti.