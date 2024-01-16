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Marmarabirlik’te ürün alım kampanyası sona erdi. Kampanya boyuncu zeytin üreticisi ortaklardan toplamda 2 milyar 823 milyon TL’lik ürün alımı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - 2023/2024 iş yılı ürün alım kampanyası 12 Ocak itibariyle sonlandıran Marmarabirlik, üretici ortaklardan 2 milyar 823 milyon tutarından ürün alımı yaparken, alım tutarı olarak tarihe geçen bir kampanya oldu.



Konuyla ilgili genel değerlendirmede bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ortakların mağdur olmaması için büyük fedakarlık yapan kurumun, üreticisini piyasada diğer alıcıların eline bırakmayarak, açıkladığı ürün alım fiyatları ile de zeytin üreticisi için ne kadar önemli bir kurum olduğunu bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Kampanya döneminde planlananın üzerinde alım bütçesinin gerçekleştiğini ifade eden Başkan Asa, “24 Ekim tarihinde başlayan 2023/2024 iş yılı ürün alım kampanyasında yağlık dâhil olmak üzere 2 milyar 500 milyon TL tutarında ürün alımı planlanmıştı. Bütün kooperatif bölgelerimizde iri dane ürünün fazla olması nedeniyle alım planın üzerinde bir rakam gerçekleşmiştir. Alınan ürünün yüzde 45-50’si iri dane olduğu için ortalama alım fiyatımız da 91,50 TL, alım bütçesi de 2 milyar 823 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasada bulunan diğer aktörler Marmarabirlik’ten daha ucuza ürün almışlardır. Bu sebeple ürün satışlarını düşünüyor ve gerekli çalışmaları ekip arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Geçen yıl aldığımız ürünün önemli bir kısmını piyasa göre elverişli koşullarda sattık. Ancak elde edilen ciro ile aynı miktarda ürünü yerine koyamadık" diye konuştu.

Sadece ürün alımları ile işin bitmediğine vurgu yapan Asa, "Ortalama ürü alım fiyatı 91,50 TL’nin üzerine; ürün alımındaki maliyetler, ürünün firesi, olgunlaştıktan sonraki yapılan maliyetler, üretim, işçilik, ambalaj, nakliye, pazarlama ve finansı giderlerini eklediğimizde, etiket fiyatları da ister istemez yukarıya çıkacaktır. Olayı tüketici tarafını da düşünmemiz gerekir” dedi.

Üretici ortaklardan alınan ürün bedellerinin yüzde 50’sine karşılık gelen 1 milyar 450 milyon TL 15 günlük periyotlarda peşin olarak ödendiğine dikkati çekilen değerlendirmede Başkan Asa, ürün bedellerinin geri kalan kısmın yarısının 26 Ocak 2024 tarihinde ödeneceğini ve yapılacak 650 milyon TL tutarındaki bu ödemi ile üreticilerimize ürün bedellerinin yüzde 75’i olan 2 milyar 100 milyon TL ödenmiş olacağını kaydetti. Asa, kalan yzüde 25’lik ödemenin Nisan ayı sonunda ortaklarımıza ödeneceğini, maddi imkanların ölçüsünde ödemeler öne çekilebileceğine dikkati çekti.