Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği "Zirve IEEE" etkinliğinde genç mühendis adaylarıyla bir araya geldi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın en büyük mühendislik topluluğu olan IEEE’nin (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Erciyes Üniversitesi Öğrenci Kolu tarafından organize edilen ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen "Zirve IEEE" etkinliğine katıldı. 7-8 Mayıs tarihleri arasında Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyon, mühendislik öğrencilerini sektörün önde gelen isimleriyle buluşturdu.

Programda katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Sevgili gençlerimiz, her birinizi bağrıma basıyor, iyi ki varsınız diyorum” sözleri ile konuşmasına başladı. Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverleri, Erciyes’i, araştırma üniversiteleri, 75 bin üniversite öğrencisi, 325 bin ortaöğretim öğrencisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu şehir’ ödülünü alan bir belediyecilik anlayışı ile zirvede olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin özellikle gençlerin uğrak yeri olduğuna dikkat çekerek, “Kapadokya ile bütünleşmiş bir şehirden söz ediyoruz. Ticaretin, sanayinin merkezinden söz ediyoruz. Tarım ve hayvancılıkta ben de varım diyen bir şehirden söz ediyoruz. Turizmin merkezi olan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın zenginliği ile adeta geçmişi geleceğe taşıyan bir şehirden söz ediyoruz” diye konuştu.

“Yaparsınız, Yeter ki Siz Kendinize Güvenin”

Savunma sanayiinin temellerinin 100 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla Kayseri’de atıldığını hatırlatan Büyükkılıç, 1940’lı yıllara kadar 200 tane uçak üretildiğini ve bir kısmının da ihraç edildiğini kaydetti. Daha sonraki süreçte savunma sanayii alanında Türkiye’nin önüne çıkan engellere de değinen Büyükkılıç, genç mühendislere tavsiyelerde bulunarak, “Yaparsınız, yeter ki siz kendinize güvenin. Yapamazsınız diyenlere adeta ders verircesine yapacağınızı göstereceksiniz. Biz buna inanıyoruz. Nitekim artık uçaklarımız da var, SİHA’mız da var, İHA’mız da var, gemilerimiz de var. Savunma sanayiinde biz de varız diyen, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir ülke var, bir nesil var ve bir millet var” şeklinde konuştu.

“Yiğit Düştüğü Yerden Kalkar Misali Kayseri’miz Savunma Sanayiinin Merkezi Haline Gelecek”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin savunma sanayiinin merkezi olma yönünde irade gösterdiğini belirterek, “Güvenli bir liman olarak görülen Kayseri’de 100 yıl önce uçak yapılıyorsa şimdi de yiğit düştüğü yerden kalkar misali TOMTAŞ’ımız tekrar hayata geçiriliyor. İnşallah 1 sene sonra Kayseri’mizden Hürjet’in uçacağını göreceksiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kayseri’miz savunma sanayiinin merkezi haline gelme yönünde irade gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

“Gençlerimiz Eğitimli Olacak, Donanımlı Olacak”

Gençlere imkân ve fırsat vereceklerini vurgulayan Büyükkılıç, “İşte burada da cesaretle biz sizlere fırsat vereceğiz, imkân vereceğiz. Teknoloji hangarlarımızı kuracağız. Araştırma merkezlerimizi hayata geçireceğiz ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelerimizle, sanayicilerimizle el ele vermek suretiyle gençlerimize daha çok fırsat vereceğiz. Gençlerimiz eğitimli olacak, donanımlı olacak” dedi.

Gençlere kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan ve Büyükşehir’in bu doğrultuda gençlere destek veren hizmetlerinden söz eden Başkan Büyükkılıç, KAYMEK’in 11 yabancı dilde ve çeşitli branşlarda ücretsiz kurs verdiğini söyledi.

Gençlere her türlü imkân ve desteği sunacaklarının altını çizen Büyükkılıç, şunları kaydetti: “Yeter ki siz isteyin, biz sizlere imkân veririz. Kayseri’miz kurum ve kuruluşlarıyla yol almaya devam edecek. Biz sizleri seviyoruz. Sizlerin bizlerle iş birliği halinde yapacağı her projeye destek vermek bizim olmazsa olmazımız. Geleceğin mühendislerini bağrıma basıyorum. Sizler inşallah ülkemizin geleceğisiniz. El ele vereceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında ileriye, daima ileriye diyoruz.”

Rektörlerden Başkan Büyükkılıç’a Teşekkür

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise 240 aktif kulübü olan bir üniversite olduklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Altun, “Kulüp yöneticilerine elimizden gelen desteği verdik. Asıl desteği Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi verdi. Ben her daim yanımızda olduğu için, gücümüzü buralardan aldığımız için sayın başkanımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da etkinliğin anlam ve önemine işaret ederek, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ise neden savunma sanayiine yöneldiklerini dile getirdiği konuşmasında dünyadaki gelişmelerin savunma sanayiinin de önem kazanmasında etkili olduğunu dile getirdi. Nacar, HAVELSAN çalışmaları ile yakın savunma sanayi tarihi hakkında da bilgi ve görüşlerini paylaştı.

Kayseri ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir de yaptığı konuşmada, söz konusu etkinliklerin yapılması noktasında destekleri bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve birimlerine teşekkür ederek, etkinliklerin hayırlı olması temennisinde bulundu.