İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlara yeniden ulaşan Zülfü Livaneli’nin Gölgeler adlı hikâyesi, Kitap Yurdu Türkiye Okur Ödülleri’nde “2023 Yılı En İyi Hikâye” ödülüne layık görüldü. İSTANBUL (İGFA) - Kitap Yurdu Türkiye Okur Ödülleri’nde “2023 Yılı En İyi Hikâye” ödülüne layık görülen Zülfü Livaneli’nin Gölgeler adlı hikâyesi, İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlarına ulaşmıştı.

ÜNLÜ YAZAR VE ŞAİRLER İSTANBUL AKŞAMLARINDA BULUŞUYOR

Gölgeler adlı hikâye, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli adlı romanında filizlendi. Romandaki “Edebi ve Ebedi Gölgeler” başlıklı bölümün zenginleştirilmesiyle ortaya çıktı.

Gölgeler’de, eserlerinin yanı sıra yaşanmışlıklarıyla da iz bırakan yazar ve şairler İstanbul akşamlarında bir araya getiriliyor. Aykut Aydoğdu’nun çizimleriyle zenginleştirilerek gözden geçirilmiş yeni baskısıyla İnkılâp Kitabevi tarafından edebiyatseverle buluşuyor.

Livaneli’nin romanının bir bölümü olarak başlayıp, kendi başına bir eser haline gelen Gölgeler, İstanbul’un büyüleyici atmosferinde can bulan edebi ve tarihi kişiliklere saygı duruşunda bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk’ten Fatih Sultan Mehmet’e, Nâzım Hikmet’ten Halide Edip Adıvar’a kadar pek çok ünlü isme yer verilen bu hikâyede edebiyat tarihine ilişkin pek çok ayrıntı da yer alıyor.