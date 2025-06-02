Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in onursal başkanlığında düzenlenecek olan 1. Uluslararası Eğitim Kongresi, 3-4 Haziran'da Ankara’da gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ana temasıyla düzenlenecek olan kongre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Konferans Salonu’nda yapılacak.

Kongre kapsamında dört panelde uzman sunumları, dört oturumda ise bildiriler yer alacak.

Toplam 101 bildiri, beş ayrı salonda eş zamanlı ve sözlü olarak sunulacak; 25 bildiri ise poster sunum biçiminde fuaye alanında katılımcılarla paylaşılacak.

Kongrenin ilk günü, açış konuşmalarının ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Temelleri ve Küresel Trendler" başlıklı panel ile başlayacak. Aynı günün ikinci panelinde ise "Eğitimde Yeni Paradigmalar: Yapay Zekâ, Dijital Kültür ve Uluslararası Deneyimler" konusu ele alınacak.

İkinci gün programında "Uluslararası Perspektifler ve Deneyimler" ile "Türkiye'de Yenilikçi Sınıflar Projesi: Teorik Çerçeve ve Pratik Uygulamalar" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Panellere, Millî Eğitim Bakanlığı uzmanlarının yanı sıra üniversitelerden öğretim üyeleri, OECD temsilcileri ve uluslararası kurum yetkilileri katılım sağlayacak.

Bildiri sunumlarında öğretmen ve öğrenci görüşlerinden disiplinler arası çalışmalara, sınıf içi uygulamalardan değerlendirme araçlarına, yapay zekâ destekli eğitim içeriklerinden okul dışı öğrenme etkinliklerine geniş bir yelpazedeki konular ele alınacak. Ayrıca Harezmi Eğitim Modeli ile yapılan uygulamalar ve uluslararası karşılaştırmalar da bildiriler arasında yer alacak.

Kongre süresince, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 14 genel müdürlük ile ilgili birimler kongre alanında bilgilendirme stantları açarak ziyaretçilere rehberlik edecek.

https://twitter.com/tcmeb/status/1929458940321878157