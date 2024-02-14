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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliği ile Muğla’ya kazandırılan, ismini Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılından alan Gıda Analiz Laboratuvarı açılışa hazırlanıyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’da yerel tohumda, toprak, bitki, sulama suyunda ve tarımsal üretimin birçok alanında bilimsel çalışmalara, tekniklere önem veren Büyükşehir Belediyesi’nin Gıda Analizi için Muğla Ticaret Borsası ile hayata geçirdiği 100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı’nda çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 50 Milyon TL’lik yatırımla Muğla’ya kazandırılan laboratuvar üretilen tüm mamul, yarı mamul, hammadde gıda ürünlerinin kalite kriterlerinin belirlenmesi, yenilikçi ürün geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kalitesi belirlenmiş ürünlerin pazar olanaklarının arttırılması amacıyla kuruldu.

Zeytinyağı ve bal konusunda Türkiye’nin en iddialı kenti olan Muğla’da kurulumu tamamlanan 100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı bu ürünlerin dışında diğer gıdaların analizleri ile de üreticinin ve tüketicinin yanında olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliği ile Muğla Ticaret Borsası hizmet binası 2. katına kurulan 100.Yıl Gıda Analiz laboratuvarında ilk etapta bal ve zeytinyağı analizleri yapılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliği ile kurulan 100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı yaklaşık 50 milyon TL’ye mal oldu.