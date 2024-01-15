Bunlar da ilginizi çekebilir

Yürüyüş sonunda Çamyayla Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sebahattin Doğan doğa yürüyüşü gerçekleştiren sporculara çay ikram ederken köy muhtarı İbrahim Yılmaz ve BİDOS üyeleri köyde bulunan yürüyüş rotasını değerlendirdi.

Bilecik Doğa Sporları Kulübü (BİDOS) üyeleri Bozüyük ilçesinde 1080 rakımlı Çamyayla’da doğa yürüyüşü gerçekleştirirken karla kaplı Çamyayla ‘da şehitler için saygı duruşunda bulunup yürüyüş gerçekleştirdi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'în Bozüyük ilçesinde 50 santimetre karda 18 grup üyesinin katılımıyla 12 kilometre olarak gerçekleşen doğa yürüyüşü Çamyayla Köyü'nde son buldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.