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Sokaktan geçmekte zorluk yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, inşaattan sokağa molozların düştüğünü ve güvenlik tehdidi oluşturduğunu kaydetti.

Ayvalık'ta dört bin kişiye aşure dağıtıldı…

Ayvalık'ta dört bin kişiye aşure dağıtıldı…

Şikâyetler üzerine bölgeye gelen polis ekibi çevre güvenliği almadığı için inşaat firmasına uyarıda bulundu. İnşaatta incelemelerde bulunan ekipler konuyu zabıtayla paylaşıp çevre güvenliği alınana kadar inşaat çalışmalarının durdurulması konusunda inşaat firmasını uyardı.

Fethiye Mahallesi Fazıl Sokak’ta bulunan yapım aşamasındaki inşaat tehlike saçıyor. Vatandaşlar inşaat altında yürümekte zorlanıyor. Yoldan geçen araçların üzerine moloz parçaları düşüyor. BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi Fazıl Sokakta yapım aşamasındaki inşaatta hiçbir koruma önlemi olmadan çalışma yapılması, vatandaşlar tarafında tepki çekiyor.

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