Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce ‘Aşure Günü’ nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda 4 bin kişiye aşure dağıtıldı. Muharrem Ayı’nın geleneksel töreni olan Aşure Günü’nde meydana kurulan kazanlarda vatandaşlara aşure ikram eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yüzlerce yıldır süregelen geleneği yaşattıklarını söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ayrıca, yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan bin vatandaşın sofralarına da aşure ulaştırıldı. Başkan Ergin, Muharrem Ayı’nın ve ‘Aşure Günü’nün önemine vurgu yaparak, kutsal kitaplarda bugünün çok büyük yeri olduğunu hatırlattı. Ergin, “Aşure Günü tüm halkımıza bereket getirsin” dedi. Geleneksel lezzetin tadına bakan vatandaşlar Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür etti.

Kaynak: igf