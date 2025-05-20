Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin başlangıcının 106’ncı yıl dönümü Nilüfer’de binlerce vatandaşın katılımıyla coşkuyla kutlandı.BURSA (İGFA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu anlamlı günün yıl dönümünde Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe binlerce Bursalı katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri de yürüyüşte yer aldı.

“Gençlik Varsa Gelecek Var” sloganıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı Acıbadem Kavşağı’ndan başlayan yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde FSM Hastane Alanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından düzenlenen törende Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, sahneye çıkarak gençleri selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Başkan Şadi Özdemir, 19 Mayıs 1919’un bir milletin yeniden ayağa kalkışının, karanlığa karşı umutla yürüyüşünün adı olduğunu söyledi. Başkan Şadi Özdemir, “Türkiye Cumhuriyeti, gençlerin azim ve cesaretiyle kuruldu. Yine gençlerin verdiği mücadele ile bugünlere geldi. Savaş zamanında da barış zamanında da, bilimde, eğitimde, sporda, kültür ve sanatta hep gençler hep önde oldu. Atatürk, bu ülkenin en karanlık zamanlarında gençlerden aldığı güçle yola çıktı. Çünkü gençlere güveniyordu. Cumhuriyetin gençlerle ayakta kalacağını biliyordu. Gençler her dönemde bu büyük emanete sahip çıktı” dedi.

“GENÇLER VARSA GELECEK VAR”

“Gençler varsa gelecek var” diyen Başkan Şadi Özdemir, gençlerin sorgulayan akıl, vicdan, cesaret, bilim, sanat, özgürlük ve Cumhuriyetin özü olduğunu vurguladı. Gençlerin bugün de egemenliğe ve özgürlüğe sahip çıktığının altını çizen Özdemir, Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözüne atıfta bulunarak, “Bizim de umudumuz sizsiniz. Tek yolumuz; Cumhuriyet’e, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmak” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, gençlere Cumhuriyet’e ve demokrasiye sahip çıkma çağrısında bulunarak, “Türkiye Cumhuriyeti'nin öyküsünü bugüne kadar gençler yazdı, bundan sonra da siz gençler yazacaksınız. Şartlar ne olursa olsun mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayın. Geleceğinize sahip çıkın. Hakkınızı korumaktan yılmayın. Asla vazgeçmeyin” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, gençler adına Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanı Yağmur Akın ve Bir Bulut Olsam Derneği temsilcisi Emre İpekyüz söz aldı. Gençliğin yaşadıkları sorunları dile getiren Akın ve İpekyüz, değişimin öncüsünün yine gençler olduğunu vurguladılar.

COŞKU HAYKO CEPKİN KONSERİYLE ZİRVE YAPTI

Konuşmaların ardından sahne alan ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, “Sakin Olmam Lazım”, “Tanışma Bitti”, “Sandık”, “Aşkın Izdırabı” gibi albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi. Coşkulu konser boyunca gençler de Hayko Cepkin’e eşlik etti.

Konserde gençlere de seslenen Hayko Cepkin, “19 Mayıs demek; Atatürk’ü anlamak, onun çizdiği yolda ilerlemek, Cumhuriyet’e sımsıkı sarılmaktır” dedi.

Konser sonunda sahneye çıkarak teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, günün anısına Hayko Cepkin’e hediye verdi.