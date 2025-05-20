Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalarda 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında yaptırılan ve yaklaşık 1,5 km uzunluğunda olan; İzmit Merkez Bankası önünden başlayarak Milli İrade Meydanı’na kadar uzanan Cumhuriyet Bulvarı bu akşam tarihi günlerinden birini yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bu akşam Cumhuriyet Bulvarı’nda “19 Mayıs Korteji” yürüyüşü yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Kortejin başı Milli İrade Meydanı’na ulaştığında ucu gözükmüyordu, başlangıç noktası Merkez Bankası önüne kadar uzanıyordu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın da katıldığı kortejde Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri taşındı. Kortejin tamamı alana ulaşana kadar saatler geçti. Alandaki Fatma Turgut konseri kortejin sonu alana ulaşana kadar başlamadı. Kortejin alandaki kalabalıkla buluştuğu anlar görülmeye değerdi.

Kaynak: İGF