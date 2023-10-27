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Yılın ikinci çeyreğine ait inşaat ruhsatları geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek sektörde hareketlenme şeklinde yorumlandı. Resmi verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde ruhsat alınan bina sayısı yüzde 5.7, daire sayısı yüzde 31.3 oranında artış gösterdi. Sektör temsilcileri, sözkonusu artışı konut üretiminin artacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Emrullah Yedikardeş, ruhsatlardaki artışın hem deprem bölgesinde başlayacak konutlardan kaynaklandığını, hem de müteahhitlerin sektörün yeni yerel yönetimlerin seçimi öncesi ruhsatını almayı tercih ettiğini söyledi.

Sektör temsilcilerinden Emrullah Yedikardeş “Ancak bu durum, gelecek yıl daha fazla konut üretileceğinin garantisi gibi görülmemeli. Çünkü sektörde üretim iştahı yok. Artan maliyetler, usta ve eleman bulma sıkıntısı, alıcıların finansal açıdan konutlara ulaşamaması gibi olumsuzluklar yeni yatırım planlayanların ertelemesine neden oluyor. Aynı yıl hayata geçirilmesi zorunlu olmadığı için tedbiren ruhsatlar alınıyor” dedi. İnşaat ruhsatlarının 3 yıl içinde hayata geçirilmesi gerekiyor, bu süre sonunda iptal oluyor.

Son zamanlarda markalı üreticilerin birbiri ardına yeni proje lansmanı yapmalarının iyi bir gelişme olmasına rağmen, ülkedeki toplam konut ihtiyacını gidermeye yetmeyeceğinin altını çizen Yedikardeş, “Türkiye’nin yıllık konut ihtiyacı 1 milyon seviyesinde. Üretim ise geçen yıl 642 bin adet seviyesinde kaldı. Her yıl ortalama 400 bin konut açığı doğarken, bu sene herkes elindeki projeyi tamamlayıp bekleme niyetinde olduğu için gelecek yıl daha fazla konut açığı doğacak” diye konuştu.

500 BİN SOSYAL KONUT DA AÇIĞI KAPATMAYACAK

Hükümetin barınma sorununa çözüm olarak, 5 yıllık kalkınma planında toplam 500 bin, yıllık bazda ise 100 bin sosyal konut üretiminin oldukça güzel bir haber olduğunu ifade eden Emrullah Yedikardeş, “Bu durum gelecek sene belki de 1 milyona çıkacak olan konut açığının derinleşmesini engeller ama kapatmaz. Kapanmayan konut açığı da fiyatların doğal olarak yüksek seyretmesine neden olur” yorumunu yaptı.

KONUT FİYATLARI YÜKSELECEK

Bu nedenle konut fiyatlarına ilişkin sorunun sadece malzeme fiyatlarını dizginlemekle çözülemeyeceğini ifade eden Yedikardeş “Her şeyin fiyatı düşük olsa bile ortada üretim olmadığı için konut fiyatları yükselecek. Bu defa insanlar kiralık konutlara yönelecek, kiralıklarda sıkıntı olacak” yorumunu yaptı. Yedikardeş, bunu önlemek için arzı artırıp finansa ulaşımı kolaylaştırmak gerektiğini belirterek, müteahhit için de alıcılar için de kredi maliyetlerinin yüksekliği ve limitlerin kısıtlı olmasının hareketleri de daralttığını açıkladı.