Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ev sahipliğini yaptığı 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi başladı.

ANKARA (İGFA) - Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Başkent Ankara’da başladı. Turnuvaya Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor.

8 ÜLKE MÜCADELE EDECEK

Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü (Türkiye), 1. FSV Mainz 05 (Almanya), AFC Tiflis (Gürcistan), FC Annecy (İngiltere), Shamrock Rovers (İrlanda), Real Betis (İspanya), Sporting Amp Football (İtalya) ve Wisla Krakow (Polonya), 3 gün boyunca ABB Eryaman Spor Köyü’nde oynanacak müsabakalar sonunda Avrupa’nın en iyisi olmak için mücadele edecek.