Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), ilk yivli av tüfeği KANS’ı İstanbul Prohunt Fuarı’nda tanıttı. Tüfek, yoğun ilgiyle karşılandı ve yakında satışa sunulacak.İSTANBUL (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), 12. İstanbul Prohunt Avcılık, Silah ve Doğa Sporları Fuarı’nda yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği ilk yivli av tüfeği KANS’ı tanıttı.

Osmanlı Türkçesinde “avcı” anlamına gelen KANS, 31 Mayıs 2025 tarihinde tamamlanan fuarda av ve doğa sporu tutkunlarından büyük ilgi gördü.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte sergilenen KANS, .308 kalibre mühimmat kullanıyor ve 800 metre etkili menzile sahip. Soğuk dövme teknolojisiyle üretilen namlusuyla dayanıklılık ve hassasiyet sunan tüfek, estetik tasarımı ve teknolojik üstünlükleriyle dikkat çekti.

MKE, fuarda KANS’ın tanıtımını başarıyla gerçekleştirirken, tüfeğin çok yakında satışa sunulacağını duyurdu.

Yivli av tüfeğimiz #KANS'ın tanıtımını gerçekleştirdiğimiz #Prohunt Fuarını tamamladık.Çok yakın zamanda satışa sunacağımız tüfeğimize ilgi gösteren tüm av ve doğa sporu sevenlere teşekkür ederiz.