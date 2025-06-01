Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ile Azerbaycan’ın resmi medya konseyi olan Matbuat Şurası (MŞ) işbirliğiyle “Azerbaycan Matbuatının 150’nci Yılı” dolayısıyla organize edilen Türkiye - Azerbaycan 2’nci Medya Buluşması, 27-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Azerbaycan'da gerçekleşti.BAKÜ (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) üyesi 50’ye yakın yerel, yaygın ve yabancı gazeteci ile duayen gazeteci Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat’ın da katıldığı Gence, Şuşa, Hocalı ve Bakü şehirlerini kapsayan medya buluşması, Azerbaycan'ın Gence Havalimanı'na inişle başladı. İlk gün Azerbaycanlı gazetecilerin de katılımıyla Gence şehir turu yapıldı.

NURİ PAŞA UNUTULMADI

Gence’de tarihi ve turistik mekanların yanısıra, Türk şehitliği ile Azerbaycan savunmasında karargah olarak kullanılan, günümüzde ise TİKA tarafından müzeye dönüştürülen Kafkas İslam Orduları Başkomutanı Nuri Paşa’nın Gence’deki evini ziyaret eden KGK heyeti daha sonra karayoluyla Şuşa'ya geçti. TC Gence Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Kadir Gündoğdu’nun rehberliğinde gerçekleşen Gence turunda tarihi ve turistik mekanlar da ziyaret edildi.

ŞUŞA’DA DUYGU SELİ

Karabağ’ın incisi olarak gösterilen tarihi Türk şehri Şuşa’da yeni yerleşime açılan konut bölgesini ziyaret eden heyet, burada yerli halkla ve çocuklarla bir araya gelerek bol bol röportaj yaptılar. Ermeni kuşatmasında zaferin sembolü haline dönüşen Cıdır Düzü denilen tepeyi de gezen heyet, Azerbaycanlı askerlerin insanüstü bir çabayla tırmandıkları uçurumun üstünde ve tarihi Şuşa surlarının önünde hatıra fotoğrafları da çektirdiler. Şuşa’da Ermeni yıkımının ardından yeniden inşa edilen cami ve mescid gibi yapıları da gezen heyet, Şuşa ile birlikte Karabağ’ın tamamında Türkiye’nin de desteğiyle büyük aşama kaydeden imar ve iskan çalışmamalarını da yerinde inceleme imkanı buldular. Bakü’ye dönüş yolunda en büyük katliamlara sahne olan Hocalı’yı da ziyaret eden heyet, Ermeni milislerin mezalimini yerinde gördüler ve tanıklardan dinlediler.

MEDYA FORUMUNDA 'YAPAY ZEKA' GÜNDEMİ

Gazeteciler, Bakü’de ilk gün Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi’nde “Yapay Zeka” konulu bir Medya Forumu’nda bir araya geldiler. Matbuat Şurası Başkanı Reşat Macit ile KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in açılış konuşmalarından sonra, KGK Dış Medya Meclisi Başkanı ve Azerbaycan Temsilcisi olan Azerbaycan Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen forumda, ilk olarak SODİMER (Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi) ve KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan "Yapay Zeka Gazeteciliği" konusunda konuştu. Türkiye Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ise "Yapay zeka ile dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?" sorusuna yanıtını verirken, NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, "Gazeteciliği geleceği, yapay zeka ve sosyal medya" konusunda konuştu. Forum, soru ve cevap bölümü ile sona erdi. Genel Başkan Dim, forumun içeriğinin ayrıca, eğitim amacıyla yazılı ve dijital olarak paylaşılacağını belirtti.

HACIYEV’LE İSTİŞARE TOPLANTISI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dış Politika Başdanışmanı Hikmet Hacıyev, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve Matbuat Şurası (MŞ) işbirliğiyle düzenlenen medya buluşması kapsamında Bakü’deki Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelerek, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, bölgesel iş birliği ve Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı. Hacıyev, 17 maddelik barış anlaşması metninin hazırlandığını ve Ermenistan’ın da buna sıcak baktığını belirtti. Ancak Ermenistan Anayasası'ndaki Karabağ maddesinin değişmesinin barış için elzem olduğunu vurguladı. Barışın sağlanması halinde Güney Kafkasya’da ekonomik iş birliklerinin önünün açılacağını ifade eden Hacıyev, Zengezur Koridoru’nun Türk dünyasını birbirine bağlayacak stratejik bir hat olacağını söyledi. Türkiye'nin bu süreçteki rolünü "kardeşlik" ilişkisiyle tanımlayan Hacıyev, Azerbaycan’ın Türkiye’ye yaptığı yatırımların 20 milyar doları aştığını belirtti. Hacıyev ayrıca Azerbaycan’ın İsrail ile olan ilişkilerinin medyada yanlış aktarıldığını, bu ilişkilerin stratejik ve ekonomik çerçevede yürütüldüğünü, ancak Azerbaycan’ın her zaman Filistin halkının yanında olduğunu söyledi. Suriye ve bölgesel istikrar konularında Türkiye ile tam uyum içinde olduklarını vurguladı. Son olarak, Azerbaycan’ın barışı, doğrudan bütün Ermeni halkıyla inşa etmek istediğini belirtti. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve heyette bulunan duayen gazeteci Yavuz Donat, Hikmet Hacıyev’e katkı ve katılımları için teşekkür plaketi takdim ettiler.

MİLLİ MECLİS ZİYARETİ

Gazeteciler, Azerbaycan Milli Meclisi’ni de ziyaret ederek Meclis genel sekreteri ve diğer yetkililerden meclis binası ile meclisin yasama faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. Meclis genel kurul salonunda hatıra fotoğrafı da çektiren heyet üyeleri, mecliste bulunan Haydar Aliyev kitaplığı ve hatıra holünü de ziyaret ettiler.

BÜYÜKELÇİLİKTE RESEPSİYON

KGK üyesi gazeteciler, Türkiye Büyükelçiliği kompleksinde onurlarına verilen resepsiyonda Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün’le bir araya geldiler. Genel Başkan Dim, büyükelçi Akgün’e konsey ve etkinlikler konusunda bilgi verdi ve heyeti kabulü için teşekkür etti. Büyükelçi Akgün, KGK heyetini Bakü’de konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Azerbaycan-Türkiye ilişkileri konusunda önemli açıklamalar yaptı.

TÜRK ŞEHİTLİĞİ

Gazeteciler, Azerbaycan’da şehit olan Türk askerleri için başkent Bakü’de inşa edilen Türk Şehitler anıtı ile Türk şehitlerinin mozolelerini de ziyaret ederek dua ettiler. Daha sonra Zafer Parkı, İçerişehir ve Haydar Aliyev Merkezi gibi tarihi ve turistik mekanlardan oluşan Bakü şehir turu ile buluşmayı tamamladılar.

DİM: KARDEŞLİK PERÇİNLENDİ

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, kardeş ülke Azerbaycan Matbuatının 150. Yılı dolayısıyla gerçekleşen Türkiye-Azerbaycan 2’nci Medya Buluşması'nı değerlendirdi.

Dim, "Azerbaycan’da KGK olarak 1’inci medya buluşmasını yine Matbuat Şurası ile işbirliği halinde 13-16 Ekim 2019 tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirmiştik. 6 yıl aradan sonra 2’ncisini de başarıyla tamamlamanın onurunu taşıyoruz. Türkiye Medyası olarak Azerbaycan'la 'İki Devlet, Bir Millet. Bir Medya” felsefesi doğrultusunda etle tırnak gibiyiz. Bu anlamlı buluşmaya katılan başta duayenimiz Yavuz Donat olmak üzere, katılım ve katkıda bulunan tüm KGK üyelerimize teşekkür ederim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Hikmet Hacıyev başta olmak üzere, Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı Reşat Macit ve KGK Dış Medya Meclis Başkanı ve KGK Azerbaycan Temsilcimiz olan Azerbaycan Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı ile emeği geçen herkese minnettarım. Bu buluşma da gösterdi ki, aramıza hiç kimse ve hiçbir güç odağı nifak sokamaz. Bu gibi etkinlikler daha sık yapılmalı. Kardeşlik sık sık perçinlenmeli. KGK olarak bu konuda her daim inisiyatif almaya hazırız. İki kardeş ülke ve medyamız için bu buluşmanın sonuçlarının yararlı olmasını temenni ederim” dedi.