Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği’nin (TÜBAS) düzenlediği 23. Ulusal Sinirbilim Kongresi başladı.İZMİR (İGFA) - Kongrede, Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in 100. yaşı anısına özel bir oturum düzenlenirken; bilim dünyasından yerli ve yabancı çok sayıda katılımcı bir araya geldi.

Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS) tarafından düzenlenen 23. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde başladı. DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen kongrenin açılış oturumuna; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi (Büyükelçi) Yeşim Kebapcıoğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

“GENÇLER TÜBAS’IN HEP ODAĞINDAYDI”

Aynı zamanda TÜBAS başkanlık görevini yürüten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, 2014 yılında devraldığı TÜBAS başkanlığı süresince derneğin gelişimine ve faaliyetlerine dair değerlendirmelerde bulundu. TÜBAS’ın, Türkiye’yi nörobilim alanında uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayan Rektör Yılmaz, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Kıymetli hocamız Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in 100’üncü yılına özel olarak düzenlediğimiz bu anlamlı buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. TÜBAS’ın seçkin bir yönetim kurulu var ve derneğimiz son 11 yılda önemli bir dönüşüm geçirdi. Kaynaklarımızı gençlerin eğitimine yönlendirdik; kongre katılım maliyetlerini minimumda tutarak daha fazla gencin bilimsel ortamlarda yer almasına imkân sağladık. Bu bayrağı bizden sonra da en iyi şekilde taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Kongremize katkı sunan tüm paydaşlarımıza, konuşmacılarımıza, üyelerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyorum.”

PROF. DR. YAŞARGİL 100 YAŞINDA

Açılış oturumunun ardından gerçekleştirilen “Ustalara Saygı Oturumu”nun başkanlığını da üstlenen Rektör Yılmaz, oturumun Prof. Dr. Nuran Hariri, Prof. Dr. Serdar Demirgören ve Prof. Dr. Banu Onaral anısına düzenlendiğini belirtti. Oturumda, Prof. Dr. Uğur Türe tarafından verilen “Bilime Adanmış Bir Yaşam: Prof. Dr. Gazi Yaşargil” başlıklı konferansta, nörobilim dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Yaşargil’in 100. yaşı ve bilimsel katkıları ayrıntılı şekilde aktarıldı.

ULUSLARARASI KATILIM

28-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında dört gün sürecek kongrede; moleküler ve hücresel düzeyden davranışsal ve gelişimsel süreçlere, görüntülemeden deneysel modellere ve translasyonel araştırmalara kadar geniş bir yelpazede bilimsel içerikler yer alacak. Program kapsamında 9 konferans, 14 sempozyum, 6 kurs, 72 sözlü ve 121 poster sunumu gerçekleştirilecek.

Ayrıca kongreye, Federation of European Neuroscience Societies (FENS), International Brain Research Organization (IBRO) ve Society for Neuroscience (SfN) gibi saygın uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılım sağlayacak. Kongre, sinirbilim alanındaki en güncel gelişmelerin paylaşıldığı bilimsel bir platform sunmanın yanı sıra, katılımcılar arasında proje ortaklıkları kurulmasına da zemin hazırlayacak.