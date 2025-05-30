Çocuklara orman sevgisini aşılamak için Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce ‘Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları Müzikali’ tiyatrosu SGM’lerde sahnelenedi. Minikler tiyatro ile eğlenirken, orman yangınlarına karşı bilinçlendirildi.

SAKARYA(İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde Orman Bölge Müdürlüğü, tarafından organize edilen ‘Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları Müzikali’ gösterileri çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi.

Çocuklara orman sevgisini kazandırmak ve yangınlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Adapazarı, Geyve, Karasu, Sapanca ve Akyazı Sosyal Gelişim Merkezleri’nde minik izleyicilerle buluştu.

Çocuklardan büyük ilgi gördü

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sahnelenen müzikalde, çocuklara ormanların doğa ve yaşam için önemi anlatılırken, orman yangınlarının önlenmesinde bireysel duyarlılığın taşıdığı kritik rol de vurgulandı. Eğlenceli karakterler ve şarkılarla harmanlanan tiyatro gösterisi, çocuklardan büyük ilgi gördü.

Gösteri boyunca eğlenirken öğrenen çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi, küçük yaşlarda doğa bilincine yönelik bilgi sahibi oldu.