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Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde yıl boyunca sürdürülen sosyal ve kültürel faaliyetlerin, öğrencilerin gelişimine ve toplumsal uyumuna önemli katkı sunduğu ifade edilirken, etkinliğe katılan aileler Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler çeşitli oyunlarla eğlendi, müzik eşliğinde dans ederek doyasıya vakit geçirdi. Ailelerin de katılım sağladığı program, doğayla iç içe geçirilen anların yanı sıra sosyal bağların da güçlenmesine katkı sundu.

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Sapanca’nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen programda öğrenciler doğayla buluştu, keyifli bir gün geçirdi.

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