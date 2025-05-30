Kahramanmaraş’taki Geben Vadisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile milli park statüsüne kavuştu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, bölgenin doğal zenginliklerini ve biyolojik çeşitliliğini koruma altına alındı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kahramanmaraş’taki Geben Vadisi, “Geben Vadisi Milli Parkı” olarak belirlendi.

Kararda, Geben Vadisi’nin sınırlarını gösteren harita ve koordinatlara da yer verildi.

Ormanları, endemik bitki türleri, yaban hayatı ve tarihi dokusuyla bilinen, Kahramanmaraş’ın saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkan Geben Vadisi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Bakan Yumaklı, paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kahramanmaraş Geben Vadisi, milli park statüsüne kavuştu. Doğal zenginlikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle Geben Vadisi, artık koruma altındaki milli mirasımız arasında yer alacak” ifadelerini kullandı.

⛰️ @milliparklar'ımıza bir yenisi eklendi.✍️ Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın imzasıyla ????Kahramanmaraş Geben Vadisi, millî park statüsüne kavuştu.???? Doğal zenginlikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle Geben Vadisi, artık koruma altındaki millî mirasımız arasında yer alacak.… pic.twitter.com/k2IVhgyPWs— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 30, 2025