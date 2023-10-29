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Bursa’nın sosyal yaşamına alışılagelmişin dışında yeni bir konsept kazandırma hedefiyle temelleri 5 yıl önce atılan ve Türkiye’nin en büyük karma projesi olan DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi kapılarını açtı.BURSA (İGFA) -

Atış Grup ve Pars Toprak Sanayi A.Ş.’nin 85 bin metrekare alan üzerinde konuşlandırdığı DownTown’un alışveriş merkezi bölümünün kiralama ve yönetimini Fiba CP gerçekleştiriyor. AVM kiralama ve yönetim alanında uluslararası tecrübesiyle projeyi üstlenen Fiba CP hem ulusal hem de uluslararası pazarda tüm sektör ve paydaşlarına sürdürülebilir, yenilikçi ve fark yaratan çözümler sunmaya devam ediyor.

30 MARKA İLK KEZ BURSA’DA

Ulusal ve uluslararası pek çok marka ile anlaşan Fiba CP AVM kiralama ve yönetim ekibi; Gizia Brasserie, Kronotrop, WWF Reflect Studio, Sneaks Up, The Galliard Brasserie, F'ilo Dolio, Voi Coffee, Zuhal Müzik, Magnolia Shop, Banko Burger, Babongo Pizza, Bansan Kore ve Bobi Bubble Tea gibi 30 yeni markayı ilk kez DownTown’da Bursalılarla buluşturdu.