Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracattaki artışın üretim ve istihdama olumlu yansıdığını açıkladı. Mart 2025’te sanayi üretim endeksi %3,4 artarken, işsizlik oranı %7,9’a gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesine ulaştı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracattaki artışın üretim ve istihdama olumlu katkısının sürdüğünü belirtti.

TÜİK verilerine göre, Mart 2025’te sanayi üretim endeksi aylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 2,5 artış gösterdi. Aylık artış, son üç ayın en yüksek hızına ulaşırken, endeks değeri serinin en yüksek ikinci seviyesine çıktı. İşgücü İstatistikleri’ne göre ise işsizlik oranı yüzde 7,9’a gerileyerek 2005’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1920783350773514493

Bakan Bolat, Hükümetin ekonomi programının ihracatı, üretimi, yatırımı ve istihdamı destekleyerek sürdürülebilir bir cari denge sağladığını vurguladı.

Yaz aylarında ekonomik aktivitenin canlanmasıyla birlikte üretim, ihracat ve istihdam göstergelerinde daha olumlu bir seyir beklendiğini ifade eden Bakan Bolat, bu gelişmelerin ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.