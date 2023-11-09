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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Kasım ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaklaşık 1,4 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirterek, bu kapsamda Kasım ayına ilişkin 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını söyledi.