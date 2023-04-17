Afyonkarahisar’da seçim gezisi için Sandıklı ilçesine giderken yolda gördüğü trafik kazasındaki yaralıya dakikalarca müdahale eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Dr. Hasan Arslan’ı çabaları yetersiz kalırken, hastaneye kaldırılan yaralının hayatını kaybettiği belirtildi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Dr. Hasan Arslan, iki aracın karıştığı kazayı görünce konvoyunu durdurup yaralılara müdahale etti. Araç içerisinde sıkışan yaralıların çıkaran Arslan sonrasında ise bir yaralıya suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata tutunmasını sağladı.

Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 50. kilometresinde Çiğiltepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeye seçim gezisine giden Arslan, iki aracın karıştığı trafik kazasını görünce konvoyunu durdurarak yardıma koştu. Dr. Arslan, araç içerisinde sıkışan ve durumu ciddi olan Elmas Ulucan isimli yaralıya 112 Acil servis ekipleri gelinceye kadar müdahale etti. Arslan’ın müdahalesinin ardından ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ulucan müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak hayatını kaybetti.



“Bu acı bir tecrübeydi”

Arslan, gerçekleştirdiği müdahale ile sonrasında yaşananlar ile ilgili şunları söyledi:

“Olaya tesadüfen oradan geçerken müdahale etmek zorunda kaldım. Mesleğimizin gereğini yaptık. 112 Acil Servis gelene kadar oradaki stabilizasyonu sağlamaya çalıştık. Sağlık ekiplerimiz geldikten sonra da beraber hastaların müdahalelerini ve sabitlemelerini yaptıktan sonra nakillerini sağladık. Burada üzüldüğüm bir olay müdahale ettiğimiz bir hanımefendinin vefatının hastaneden bilgisini aldım. Onun dışında diğer yaralılarımızda hafif yaralar vardı. Tabi hastanedeki kontrolleri sonrasında daha doğru söylenebilir. Bu aslında acı bir tesadüftü. Her doktorun her sağlık personelinin yapacağı gibi bizde müdahalemizi olay yerinde gerçekleştirmiş olduk.”

Yaralıların isimleri belli oldu!

Öte yandan, kazada yaralanan diğer şahısların isimleri de belli oldu. Kaza, B.Ö.’nün kullandığı 03 AEK 370 plakalı otomobilin önünde seyreden U.Ç., isimli şahsın kullandığı 34 DDF 197 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu yaşandı. Kazada, sürücü B.Ö., ile aynı araçta yolcu olarak bulunan E.U., R.U., Ş.U., M.U., E.U., yaralanırken, Elmas Ulucan ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.