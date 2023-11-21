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Prof. Dr. Haşim Şahin Büyükşehir kültür etkinlikleri kapsamında Kaynarca’da bulunan yaklaşık 550 yıllık Şeyh Muslihiddin Camii’nde gençlerle buluşarak camiye adını veren Osmanlı şeyhini ve dönemin gelişmelerini konuştu, tarihin hatıralarını yad etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür takvimi birbirinden keyifli ve öğertici etkinliklerle devam ediyor. Kasım ayı kültür takviminin son programı ise Kaynarca’da tarihe ışık tutan bir buluşmayla devam etti.

“Yerinde Sakarya Söyleşileri” kapsamında Türk tarihini ele alan ve gençlere anlatan tarihçi Prof. Dr. Haşim Şahin, Kaynarca’da bulunan yaklaşık 550 yıllık Osmanlı mirasında gençlerle bir araya geldi.

Dönemin hatırı sayılır Osmanlı hocalarından olan ahi teşkilatından Şeyh Muslihiddin’in ismini verdiği, 1486 yılında yapılan camide tarihe dair çok önemli notlar paylaşıldı. Prof. Dr. Şahin, caminin yapım sürecini, o dönemde yaşananları ve şeyh Muslihiddin’in hayatına yer verdiği anlatımlar yaptı.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği program, asırlardır ayakta olan caminin içinde tarihe dair farklı hisler uyandırdı. Şeyhin ahi ve tekke kültürünü bir araya getiren önemli isimlerden olduğu anlatılırken, dönemin İslam dokusuna sunduğu katkılardan bahsedildi.

Prof. Dr. Haşim Şahin Şeyh Muslihiddin,“Sakarya’da Kaynarca’da ahi kültürü ve tekke kültürünü birleştiren en önemli şahıslardan birisidir. İçerisinde bulunduğumuz bu camii 1486 yılında ahi teşkilatından Şeyh Muslihiddin tarafından yapıldı ve adını bu şeyhten alan camii 537 yıldır tariheşahitlik ediyor. Osmanlı ve Türk tarihinden öğreneceğimiz, ders alacağımız ve hayatımıza yön vereceğimiz nice bilgelikler var” ifadelerini kullandı.

“MAZİDEN ATİYE…”

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Geleceğimizin mimarı olan gençlerimize tarihimizi, değerlerimizi ve bizi biz yapan kültür mirasımızı anlatıyoruz. Tarihe ışık tutan söyleşilerimize 500 yıla şahitlik eden bir kültür mirasında devam ettik. Gençlerimiz memnun, biz de mutluyuz. Maziden, atiye devam eden mirasın taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. Etkinliklerimize tüm Sakarya’yı bekliyoruz” denildi.

Program sonunda yapılan etkinlikten kaldıkları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, öğretmenleri ve Camii İmamı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.