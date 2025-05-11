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Kullanımı sonlandırılmış ve süresi geçmiş ürünler yed-i emine alınırken, 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Denetimde, izinsiz bir binada 2.511 adet, toplam 4545 litre ve 723 kg bitki koruma ürünü tespit edildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde bitki koruma ürünü bayilerine yönelik denetimde, izinsiz bir binada 4 bin 545 litre ve 723 kilogram ürün ele geçirildi, yasal işlem başlatıldı. İZMİR (İGFA) - Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde İzmir'in Bergama ilçesinde bitki koruma ürünü bayilerine eş zamanlı denetim düzenlendi.

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