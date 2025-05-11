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Şüpheli B.S.A.’nın üzerinden çıkan 9 bin TL’ye adli makamlarca el konuldu.

Kiralık olan araç, Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Şahıslar, sürücü B.S.A.’ya İstanbul’dan Bursa’ya gelmek için kişi başı 3 bin TL ödediklerini beyan etti.

Araçta yapılan kontrolde, 2’si kimliksiz, 1’i geçici koruma kimlik belgeli toplam 3 yabancı uyruklu şahıs bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Bursa’ya ücret karşılığı yabancı uyruklu şahısları taşıdığı tespit edilen araç, 8 Mayıs’ta saat 00:10’da Alaşar Köyü civarında durduruldu.

Bursa’da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şahsı yasa dışı yolla taşıyan organizatör B.S.A. tutuklandı, 9 bin TL’ye el konuldu. BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı suçunu deşifre etmek amacıyla operasyon düzenledi.

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