68 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 169 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 169 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerden; 20’sinin tutuklandığını, 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğinin altı çizilen açıklamada, diğerlerinin işlemleri devam ettiği kaydedildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1916740864610627921

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden “düşük faizli kredi, yüksek kazanç vaadiyle yatırım" temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiği, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini sattığı tespit edildiğini belirtirken, toplam 68 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; bBilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerine Girme ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaad eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır "mesajını yineledi.