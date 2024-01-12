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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu’nda kalan maçlarının tarihleri ise şöyle;

EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı ile A2 Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 22-28 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde aynı zamanda gerçekleştireceği kamp kadrosu açıklandı. ANKARA (İGFA) - Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çalışmalarını sürdürecek her iki takım kamp kadrolarında 19'şar oyuncu yer alacak.

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