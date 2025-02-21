Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin düzenlediği iş ve aile kampı, başkanlar başta olmak üzere iş dünyasından çok sayıda katılımcıyla büyük ilgi gördü. ABDPost Chicago muhabiri Sema Wilson, başkanlarla röportajı geceye damgasını vurdu.abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika'da üç yıldır faaliyet gösteren (ASKON), New Jersey'de ilk kez düzenlediği iş ve aile kampında büyük bir buluşmaya imza attı.

İki gün süren etkinlikte, avukatlar, iş insanları, online ticaret yapanlar, emlakçılar, mağaza ve marka sahipleri gibi farklı sektörlerden pek çok uzman sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcılar, ticaretin yanı sıra eğitim ve öğretici içeriklerle de bilgi edinme fırsatı buldu.

Aile üyelerinin de etkinliğe katılabildiği kamp, Türk mutfağının leziz yemekleriyle renklenirken, gecede fasıl programı da katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Kampın kapanışında ise, etkinliği takip eden ABDPost.com Chicago muhabiri Sema Wilson, ASKON'un genel başkanı ve tüm eyalet başkanlarıyla gerçekleştirdiği özel röportajla dikkatleri üzerine çekti.

ABDPost.com Chicago Muhabiri Sema Wilson'ın röportajı, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Ayrıca, Türkiye'den de bazı davetlilerin katılımıyla etkinlik uluslararası bir boyut kazandı.