TBMM Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gitti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da Bişkek’e gitti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u, Manas Uluslararası Havalimanı’nda Kırgızistan Jogorku Keneş Başkan Yardımcısı Nurlan Azıgaliev, Kırgızistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Alişer Kozuev ve Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ile diğer ilgililer karşıladı.

Habere göre Kurtulmuş'un Bişkek’te Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, parlamentonlar arası iş birliğine dair mutabakat zaptını imzalayacağı öğrenildi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini, Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’ni, Maarif Okulu’nu ziyaret edecek Kurtulmuş, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenecek “Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik” başlıklı konferansta da hitap edecek, Kırgızistan’daki Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek.