Türkiye-İtalya 4. Hükûmetlerarası Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında Villa Pamphili Konutu'nda başladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre zirveye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Halit Yerebakan, Faruk Acar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı.

Kaynak: İGF